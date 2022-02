Quand cinq Californiens hirsutes et taciturnes débarquent de leur petite ville de Bakersfield, en 1993, personne ne les voit venir. Et le monde du heavy metal s’attend encore moins à ce que Korn réécrive instantanément et durablement les règles du jeu. Ouvertement...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous