Le "Cosi" d’ATDK, deux spectacles pour le prix d’un

Mis en scène par Anne Teresa De Keersmaeker, le Cosi fan tutte que propose l'Opéra flamand après Paris est bien plus qu'une représentation d'opéra. S'agit-il, d'ailleurs, d'une mise en scène au sens traditionnel du terme ? Sans doute pas. Le spectacle ne cherche pas véritablement à raconter ou rendre compréhensible le livret de Lorenzo da Ponte. Il est plutôt question d'illustrer, de commenter, ou d'inventer autre chose. On est finalement plus près d'une chorégraphie de près de trois heures basée sur l'œuvre de Mozart, avec de la musique en direct et des chanteurs qui, puisqu'ils sont là, jeunes et beaux, se meuvent et dansent eux-mêmes presque autant que les danseurs de Rosas.

Prima la danza, poi le parole ? Querelle byzantine, sexe des anges ? Nullement. Il faut avertir ceux qui ne connaissent pas l'œuvre qu'ils risquent de ne pas y comprendre grand-chose : des costumes splendides, des touches de couleur éminemment graphiques (tout le spectacle l'est, en fait) et des lumières parfois troublantes (final du premier acte) ne suffisent pas à raconter la trame, d'autant que De Keersmaeker fait disparaître les objets (pendentif, contrat de mariage…) qui disent la "trahison" des garçons par les filles. D'un point de vue lyrique, c'est un spectacle référentiel, pour connaisseurs. Mais puisqu'il y a la chorégraphie - fouillée, intelligente, millimétrée, visuellement bluffante (et parfois légèrement agaçante peut-être) -, on ne repart pas les yeux vides.Tant s'en faut. Ce sont même deux spectacles pour le prix d'un.

C’est parce qu’il avait participé au spectacle à sa création en 2017 à l’Opéra de Paris (le patron de l’Opéra flamand y était alors dramaturge) que Jan Vandenhouwe avait choisi de faire de ce spectacle le point culminant de sa première saison : cela aurait dû être en 2020, on a deux ans de retard mais on en rit (quand Don Alfonso vient annoncer le départ de leurs fiancés aux deux belles et qu’elles essayent d’imaginer la terrible nouvelle qu’il vient leur annoncer), le mot Covid, glissé parmi les hypothèses du livret, provoque évidemment l’hilarité de la salle.

Le plateau est dominé par un extraordinaire tandem d’amants, avec Le Ferrando suave mais puissant de Reinoud Van Mechelen et le Guglielmo solide, mais avec un léger et émouvant vibrato, d’Edwin Crossley Mercer. Hanne Roos campe une ébouriffante Despina. Un cran en dessous mais sans démériter, l’Alfonso un peu vert de Damien Pass, la Fiordiligi de Katharina Persicke (voix bien projetée, jolies nuances, mais aigus trop souvent imprécis) et la Dorabella un peu discrète d’Anna Pennisi.

Source de joie

Placé sous la direction de Trevor Pinnock, l’Orchestre du Vlaamse Opera se montre plein de bonne volonté, même si certains musiciens ont parfois du mal à tenir les tempi assez vifs ou à garantir la cohérence de l’ensemble. Le résultat, avec aussi le pianoforte de Pedro Beriso qui ne se contente pas d’accompagner les récitatifs mais enrichit aussi les tuttis, est une autre source de joie.

