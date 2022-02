K.ZIA, une identité plurielle

Sa mère lui chantait chaque soir des chansons pour l'endormir. Jusqu'à ce qu'elle lui rétorque, "maintenant, c'est moi qui chante". Fille de Marie Daulne alias Zap Mama (célèbre groupe féminin belgo-congolais formé dans les années 90) K.ZIA a forcément reçu dès son plus jeune âge, la musique en héritage. Enfant, elle accompagne sa maman sur les tournées, participe aux chœurs sur différents albums, et découvre rapidement comment les artistes se tiennent sur scène, interagissent avec le public ou répondent à des interviews. Une observation précieuse, aujourd'hui, à l'heure de lancer sa carrière solo et de publier son premier album : Genesis **

La jeune belge, installée à Berlin depuis quelques années y fusionne soul, R&B et sonorités africaines. "M'exprimer en musique a toujours fait partie de mes besoins primitifs", affirme-t-elle. Kesia Quental se sent très proche de sa maman, mais elle a d'emblée su trouver sa propre identité sur le plan musical. "On n'écoute pas la même musique et on ne chante pas de la même manière. J'ai bien sûr des éléments d'elle qui font ma particularité. Je me considère comme une chanteuse R&B, mais j'ai aussi cette influence "ethnique", plus soulful, jazz et "world".





La vie d’indépendant

Bien que baignée dans le milieu depuis longtemps, elle s'étonne encore de la quantité de travail que les artistes doivent engager, surtout lorsqu'ils restent dans le circuit indépendant. "Je l'avais constaté, mais je ne l'avais pas compris de cette manière-là, confie la jeune femme. Petite, j'étais à New York avec ma mère. Elle avait un téléphone accroché à sa ceinture, qu'elle ne lâchait jamais. Je ne comprenais pas pourquoi elle travaillait tout le temps. Elle était constamment sur ses mails, en studio ou en répétition. Je n'avais pas compris tout ce qui se cachait derrière." Déchiffrer les contrats, gérer les plannings, établir des plans de stratégies, s'occuper de la promo… Les rôles peuvent vite se multiplier, à côté de l'aspect purement créatif.

Maîtresse de son projet

L'artiste de 28 ans se charge en outre de la réalisation de ses clips, notamment pour "Sanctuary", "JFMB" ou "I Got Your Back". "Je suis un peu une control freak" poursuit-elle. "Je veux suivre ma vision et tout le monde ne peut pas toujours la comprendre. J'ai essayé de déléguer certaines choses mais ça n'a pas toujours fonctionné. Je préfère encore garder les commandes et rester la directrice artistique du projet." Avant de se lancer de manière professionnelle dans la musique, K.Zia a suivi des études de communication, qui lui ont donné la possibilité de toucher au graphisme, au montage vidéo ou au marketing. Autant de disciplines qui lui permettent de mener à bien son projet et de maintenir un regard extérieur.

Désormais, sa mère n'hésite d'ailleurs pas à faire appel à sa fille pour obtenir quelques conseils. "La musique est une industrie, elle évolue. Pour tout ce qui est pratique, elle vient maintenant vers moi. Par exemple concernant la distribution ou les labels. Avant, c'était elle qui me donnait des avis, qui me disait de ne pas me perdre dans certaines situations. La dynamique a changé aujourd'hui, c'est un très bel échange qui se fait." Le partage est également musical, avec un duo sur "Commando Fanm" dont quelques lignes ont été écrites par son père, en créole, alors que le reste du disque alterne français et anglais.

Son alter ego

Deux langues qu'elle côtoie depuis toujours. Notamment grâce à un passage aux Etats-Unis, dans une école privée, avant un déménagement en France pendant ses secondaires. "Le public de ces deux types d'enseignement est très différent. Du coup ma manière de m'exprimer l'est aussi. Les expériences que j'ai eues sont très éloignées", précise-t-elle. Cette double vie transcende sa musique. Ses chansons en français font ressortir son alter ego et dévoilent une face plus sombre, plus sauvage, tandis que l'anglais permet plus de chaleur. "Cela crée une sorte de dualité dans l'album, comme s'il y avait deux personnages."