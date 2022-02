Stromae s'invite au concert d'Arno pour interpréter "Putain Putain" de TC Matic

Il s'agit du deuxième des 4 concerts qu'Arno doit donner à l'AB avant 2 autres scènes programmées à Ostende.

La première partie du concert est très intimiste, en config basse-clavier. Après quelques inquiétudes pendant les premiers instants, la voix du chanteur paraissant sur le point de rompre lors du morceau d'ouverture, "Solo Gigolo", toutes les frayeurs ont été évacuées. C'est un Arno des grands jours qui était au rendez-vous, avec d'émouvantes interprétations. "Elle adore le noir", de TC Matic, "Lonesome Zorro", Give Me The Gift" et un "Je veux vivre" lourd de sens.

Et quand pointe "Les yeux de ma mère", on ne peut qu'avoir la larme à l'oeil tellement le moment est magnifique. Les réorchestrations des chansons les plus calmes d'Arno sont de vraies réussites.

Pour la seconde moitié de son concert, Arno a dégainé les guitares et saturé les amplis. C'est brut de décoffrage, rock'n'roll en diable et terriblement poignant. "Meet The Freaks", "The Parrot Brigade" et un "Ratata" accrocheur sont entrecoupés de titres plus sombres comme "Funky You're Not" et le sublime "Ostende Bonsoir", extrait de Santéboutique.

Le final est dantesque avec l'inévitable "O La La La" (c'est magnifique... repris en choeur par le public qui s'est levé).Suit "Putain Putain" avec un invité surprise. C'est Stromae qui débarque sur la scène de l'AB. On s'en souvient, en 2012, ils avaient interprété ensemble cette même chanson lors des Victoires de la musique.

Et l'année pprécédente, ils avaient déjà partagé ce même titre lors d'un concert du Maestro dans cette même salle de l'Ancienne Belgique.

Est-ce la présence du Maestro ou l'accueil du public, qui s'est levé comme un seul lors des premières mesures de "O La La La", ou les deux conjugués, mais Arno semble boosté. Il ajoute trois titres pour conclure sa prestation, dont un magistral "Whoop That Thing". Respect éternel, Monsieur Arno.