Le rappeur américain 50 Cent au Sportpaleis d'Anvers le 16 juin

Il s'agit de la seule date prévue dans le Benelux pour la tournée européenne du rappeur. Lancé par Eminem au début des années 2000, Curtis James Jackson III (de son vrai nom) s'est révélé grâce à l'album "Get Rich or Die Tryin", qui contient notamment le titre "In Da Club" et son clip où il apparaît faisant des abdominaux la tête en bas dans un camp d'entraînement hip-hop fictif, sous les yeux d'Eminem et de Dr. Dre.

Deux artistes que l'interprète de "Candy Shop" a récemment retrouvés à la mi-temps du 56e Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Aux côtés de la New-Yorkaise Mary J. Blige, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, les rappeurs de la "west coast" ont ravi quelque 70.000 spectateurs du So-Fi Stadium de Los Angeles et les dizaines de millions de téléspectateurs devant leur petit écran.