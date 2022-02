Accueil Culture Musique & Festivals Mozart et Beethoven tout neufs En ouverture du FestiVita, l’Ensemble Wolf et Anthony Romaniuk créent l’euphorie. Anthony Romaniuk. Au pianoforte, sans cesse à l’écoute. ©Malou Van den Heuvel Martine D. Mergeay

Brussels Early Music Festival, en bref FestiVita : c’est le tout nouveau festival, créé par l’infatigable Michel Keustermans (flûtiste et chef d’orchestre), cette fois avec des moyens élargis, une unité thématique et un cadre très select : le Cercle Gaulois. Situé à la lisière du parc de Bruxelles, entre le Wauxhall et le Théâtre...