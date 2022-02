Daft punk serait-il de retour ? Le duo crée le doute sur les réseaux sociaux

Un an après leur séparation, le groupe Daft Punk a posté ce mardi soir son logo sur Instagram et Facebook, poussant de ce fait les fans à s'interroger. En effet, c'était il y a un an jour pour jour, que le duo annonçait, à travers une vidéo intitulée Épilogue, la fin de leur carrière. Après avoir fait danser le monde entier pendant près de 20 ans, avec des titres tels que One More Time, Get Lucky ou encore Starboy, les deux artistes mettaient un terme à leur carrière. Mais cette annonce aurait-elle été prématurée ?

La publication de leur logo, qui n'est autre que l'artwork de leur premier album Homework sorti en 1997, est considérée pour certains comme une annonce bien rodée de leur retour au devant de la scène. En quelques heures à peine, la publication a récolté plusieurs dizaines de milliers de likes. En plus de ce logo énigmatique, Daft Punk a également créé en ce jour un compte Twitter et Twich. Une fois encore, le logo rouge sur fond noir apparait avec la description : "Daft Punk (1993 - 2021)". Le groupe a d'ailleurs réuni plus de 10.000 abonnés sur Twitter en moins d'une heure. Les fans sont donc aux aboies et une chose est sûre, il se trame quelque chose du côté de Daft Punk.