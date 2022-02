Stromae s'associe au Belgian National Orchestra pour son album "Multitude"

Cette collaboration mêle également Bruno Letort comme compositeur symphonique et Dirk Brossé en tant que chef d'orchestre. Les musiciens du Belgian National Orchestra seront présents sur six titres de l'album. Ils ont réalisé les enregistrements en juin 2021 aux Dada Studios à Schaerbeek. "Tout s'est déroulé dans le plus grand secret: en entrant dans la salle, ni les musiciens ni Dirk Brossé ne savaient qui les attendait", peut-on lire dans le communiqué.

Pour écrire les arrangements, l'orchestre symphonique a engagé le compositeur Bruno Letort: "J'ai collaboré à sept des douze chansons (...) Dans L'enfer, par exemple, qui traite de la dépression, je voulais quelque chose qui symbolise le fait de ne pas pouvoir échapper à la maladie. Ainsi, les accords se répètent, tournant comme une boucle sans fin. Au début de cette chanson, il y a aussi une mélodie basée sur les sons acides que l'on entend. C'est un vibraphone joué avec un arc", raconte-t-il.

Le chef d'orchestre, Dirk Brossé, a également été embarqué dans l'aventure.

L'album de Stromae sera présenté au public le vendredi 4 mars. L'artiste s'était retiré du circuit musical depuis 2015.