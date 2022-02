Mark Lanegan, l'inquiétant et brillant homme de l'ombre

Une ombre, presque un spectre. Lorsque Mark Lanegan monte sur la scène de Rock Werchter (Brabant flamand) en 2003, pour interpréter quelques titres avec les Queens Of The Stone Age, l’ambiance change du tout au tout. Pâle, sombre, l’air grave et détaché, le chanteur entame les paroles de “Hangin' Tree” avec une invraisemblable intensité.

Le personnage est étrange, magnétique, totalement inquiétant, situé à mi-chemin entre l’épave irrécupérable et la rockstar au charisme absolu. Un simple regard sur son visage évoque la noirceur et la destruction d’un vécu qu’on ose à peine imaginer, tant l’homme semble dur et écorché. Mais, lorsque retentit sa voix rauque de baryton, le malaise cède la place à l’émerveillement, le sentiment de désormais faire face à un géant.

Né en 1967 à Ellensburg dans une famille peu recommandable de la banlieue de Seatle, Lanegan noie ses démons dans la bouteille dès ses douze ans. Lorsqu’un médecin lui explique, quelques années plus tard, qu’il mourra avant d’avoir trente ans s’il n’arrête pas, il se tourne vers l’héroïne, et à peu près toutes les substances lui permettant de quitter cette réalité pour une autre, quelle qu’elle soit.

L’homme n’a cessé de prendre ses distances avec la scène locale et de minimiser son apport artistique, depuis lors, mais il fait bien partie des pionniers de la scène Grunge dès l’apparition du genre au milieu des années 80. Chanteur des excellents mais relativement peu connus Screaming Trees, puis membre de The Jury, brièvement fondé avec son ami Kurt Cobain, Mark Lanegan joue et compose sans arrêt. Ce qui lui vaut aujourd’hui de disposer de l’une des discographies les plus impressionnantes et qualitatives du monde du rock’n’roll.

Dans ses mémoires publiés en 2020 (“Sing Backward and Weeps”), il revient notamment sur ce jour d’avril 1994, où il ignora les nombreux coups de fil de Kurt Cobain – alors leader de Nirvana – pour éviter de se retrouver au milieu d’une énième dispute de couple, quelques heures à peine avant le suicide de ce dernier. Fait marquant, mais presque anecdotique au regard d’un parcours aussi créatif que dramatique.

Alors qu’il est toujours actif au sein des Screaming Trees et qu’il s’apprête à rejoindre les fameux Queens of The Stone Age de Josh Homme, Lanegan se lance dans une vibrante carrière solo désormais riche d’une quinzaine d’albums, où rien ou presque n’est à jeter.

Bubblegum, chef-d’œuvre sorti en 2004 avec le concours de son band et la participation assidue de la chanteuse PJ Harvey, doit théoriquement lui permettre d’exploser auprès du grand public. Mais Mark n’en a cure. Il attend 2012 pour lui donner un successeur (Blues Funeral) et passe son temps sur la route avec les Queens ou Isobel Campbel. Le nombre de contributions qu’il apporte à d’autres enregistrements, lui, est totalement délirant. Mark Lanegan semble tout bonnement insatiable, et donne notamment de la voix aux côtés des Eagles Of Death Metal, The Breeders, Slash, Nick Cave, Moby, Tinariwen, Dave Gahan, le groupe Magnus fondé par notre Tom Barman national (dEUS), et des dizaines d’autres.

Des décennies durant, il se produit en Belgique deux à trois fois par an et enchaîne les sorties, dont deux derniers albums aux titres éloquents : Straight Songs Of Sorrow (2020) et Dark Mark Does Christmas (2020) à l’humour aussi sombre que lui.

Ce mardi 22 février, il s’est éteint chez lui, en Irlande, à l’âge de 57 ans, dans des circonstances qui n’ont pas été dévoilées et ne regardent que sa famille. La scène, le rock, et la musique en général, viennent de perdre l’un de leurs plus brillants créateurs.