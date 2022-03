Communication, presse, image… Stromae a tout verrouillé

À l’échelle de la Belgique, et même d’une partie du monde, peu d’artistes sont capables de susciter autant d’engouement que Stromae. Son retour était attendu, fantasmé, espéré par une partie du public et des médias. Paul Van Haver le sait, alors, il a tout anticipé. Le poids des attentes et la peur d’un nouveau burn-out l’ont conduit à se protéger au maximum, en maintenant soigneusement une partie du monde extérieur à distance, à commencer par les médias. Lors des trois concerts “avant-première” donnés la semaine dernière, aucune accréditation n’a été accordée aux journalistes et aux photographes professionnels, qui ont reçu des clichés officiels dans la foulée.

Les questions deux jours à l’avance

Niveau interviews, même ligne de conduite. Seules quelques exclusivités sont accordées ici et là, mais la priorité n’est plus au marché belge, tout acquis à sa cause. Le viseur est désormais braqué sur la France, l’Angleterre, les États-Unis.

La majeure partie de la presse belge a donc dû se contenter d’une conférence de presse. En soi, cela peut se comprendre et se respecter. Mais, pour assister à celle-ci, il est demandé à chaque participant de signer un contrat de confidentialité, de ne pas prendre d’enregistrements audio ou vidéo ni de photos. Les téléphones doivent être éteints, les questions envoyées deux jours à l’avance, avant d’être présélectionnées et posées par l’intermédiaire d’un modérateur. Ce n’est plus une conférence de presse, mais une communication officielle.

Cette manière de procéder est d’habitude plutôt réservée aux grandes stars anglo-saxonnes. Il y a quelques mois, Elton John avait souhaité opérer de cette façon via Zoom pour satisfaire la presse mondiale. En moins de 10 questions et 20 minutes, l’affaire était pliée. Paul Van Haver, lui, donnera un peu plus d’une heure d’entretien. Avant de commencer, il tient à remercier les journalistes présents de bien vouloir “jouer le jeu”. “Il faut que je me préserve”, justifie-t-il. Une mini-séance de question-réponse est tout de même proposée, mais soigneusement encadrée, elle aussi.

Une vie normale

Pour éviter de s’épuiser, comme ce fut le cas par le passé, Stromae reconnaît que certaines règles ont été mises en place avec son équipe. Outre la presse, sa vie est parfaitement cadrée. Stromae est actif de 9 à 17 heures, Paul Van Haver prend la relève ensuite. “Il ne faut plus me parler de musique une fois que je quitte le studio”, assure-t-il. Le père de famille a appris qu’il pouvait aussi avoir une “vie normale”, malgré son “travail un peu particulier.”

Sur les réseaux sociaux, aussi, l’artiste contrôle tout. À l’époque de Racine Carrée (2013), Instagram n’était pas encore une plateforme essentielle pour les artistes. Stromae a appris à s’adapter et à jouer avec les nouveaux codes de la société. Il vient, d’ailleurs, de s’inscrire sur TikTok, l’application fétiche des jeunes, porté par le succès inattendu qu’a rencontré “Alors on danse” sur la plateforme l’année dernière. La chorégraphie de “Santé” est d’ailleurs totalement calibrée pour être reprise sur ce canal.

“Un peu largué”

Paul Van Haver l’avoue, il se sent parfois un peu “largué”, mais désireux de comprendre ce qui se passe sur les nouvelles plateformes. Lors de cette “conférence”, il revient d’ailleurs plusieurs fois sur son âge, 37 ans. “Je ne veux pas être le mec un peu vieux qui veut faire le jeune”, souligne-t-il lorsque le modérateur lui demande s’il a suivi la nouvelle scène rap ces dernières années, et s’il souhaite s’en inspirer. Il avoue aussi s’être éloigné de la musique dance de ses débuts. “J’ai vieilli. Je préfère passer mes soirées à la maison qu’aller en boîte de nuit.” Aujourd’hui, Stromae est heureux, il l’assure. Il semble en tout cas déterminé à ne plus répéter les erreurs du passé.