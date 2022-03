Vitalic ou le retour en force des rave party

Bruxelles, le vendredi 27 octobre 2006. Pour la toute première fois de sa carrière, Pascal Arbez-Nicolas monte sur la scène d'une salle de concerts. Porté par le succès de son premier album, OK Cowboy, sorti un an plus tôt, Vitalic a même l'honneur de faire sa grande entrée dans notre Ancienne Belgique (AB). "Je trouvais ça complètement dingue" se remémore le producteur de musique électronique français aux multiples alter ego.

"J'ai commencé dans les années 90 en jouant dans les clubs à 6h ou 8h du matin, et là, en quelques mois, je me retrouvais dans une salle, où les gens achetaient un ticket pour venir me voir à 21h. C'est à l'Ancienne Belgique que ça s'est fait en premier, alors évidemment, j'ai beaucoup d'affection pour cet endroit en particulier". Depuis, chacune de ses tournées s'y est arrêtée, et sa venue le 23 mars prochain après cinq ans d'absence, pour présenter son dernier album en deux volumes intitulé Dissidaence *** (Sorti ce vendredi 4 mars), devrait, comme toujours, déclencher une émeute.

"Bien avant le Covid, j'avais déjà envie de revenir à un son plus direct, plus brut" nous explique Vitalic depuis son studio parisien. " J'avais fait le tour de ma période disco, mais avec le confinement, l'isolement et la frustration sont devenus des thèmes dominants". Planqué dans une maison de campagne du Gars (sud de la France) à l'été 2020, Pascal et sa petite famille entendent régulièrement de grosses basses techno sorties de nulle part. "On entendait les fêtes sauvages organisées par les jeunes dans la garrigue" rigole-t-il. "Ca m'a rappelé l'ambiance des rave party britanniques des années 90, ce contexte d'interdit. Ma musique n'a pas de vocation politique, mais elle s'inspire de ce qui se passe autour de nous, alors qu'aujourd'hui, danser est presque devenu en soi un geste politique".

Les titres de Dissidaence volumes I et II sont éloquents: "Rave Against The System", "The Void" ou "Dancing In The Street" renvoient tous à cette étrange période. Les compositions sont puissantes, le rythme élevé, les sons acides. On retrouve la patte immédiatement reconnaissable de Vitalic, portée par la tendance des plus jeunes à écouter de la musique plus sombre et dure. "La musique électronique du début des années 2000 avait un côté léger, hédoniste, "on rigole et on boit du champagne". Aujourd'hui, qu'il s'agisse de rap ou de techno, mes gamins à moi écoutent des trucs qui tabassent. Il y a un besoin de vivre les choses à fond, de se défouler".

Le succès des festivals de musique électronique s'explique, entre autres, par cette envie de liberté. Le public en plein air peut se lâcher, fumer à sa guise, alors que tout cela est parfois devenu plus difficile en club. Beaucoup de nouveaux clubs ou festivals urbains, essaient donc de recréer cette atmosphère de Rave Party, depuis quelques années. "En 2012, quand je revenais avec le mot "Rave", on me prenait pour un fou" s'amuse le producteur de 45 ans. "Là, je sors par ailleurs de ma phase disco alors qu'on l'entend à nouveau partout. C'est comme ça, je ne suis jamais là où il faut (rires). C'est souvent un poil trop tôt". Son public, lui, reste fidèle et suit la globalisation de la techno. "À un moment donné, c'était très fort en Italie. Maintenant, c'est la folie en Colombie. Avec d'autres, comme Miss Kittin ou The Hacker, nous étions les premiers à aller jouer au Brésil, dans une petite ville à côté de la frontière colombienne perdue dans la forêt. Le mec qui nous accueillait à l'époque a un club énorme, aujourd'hui, où 5000 personnes viennent danser. L'Amérique latine c'est très chaud, il y a des événements partout".

Qu'attendre de cette nouvelle tournée mondiale ? Tout en restant purement techno, Dissidaence Volume I est plus pop, même si de l'aveu même de son auteur, "c'est n'est pas du Clara Luciani". Le volume II, lui, se vit comme une ode à ces rave et ces fêtes sauvages qui sont désormais célébrées. Vitalic a toujours aimé jouer peu et fort. "À mes débuts, je jouais 40 minutes et j'adorais ça" dit-il "ce côté "guerre éclair". Mais là, comme je célèbre mes vingt ans de carrière, la version "salles" durera une bonne heure et demi, avec des passages plus disco. Le set que je donnerai dans les festivals de l'été, lui, reposera davantage sur le dernier album. Les deux seront intenses".

Dissidaence part 1 sorti le 15 octobre 2021, Dissidaence part 2 sortie ce 4 mars

En concert (complet) à l'Ancienne Belgique ce 23 mars