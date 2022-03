Nilüfer Yanya, nouvelle muse de l’indie rock britannique

Elle n’a l’air de rien, comme ça, Nilüfer Yanya. Tranquillement posée dans sa chambre face à son smartphone, la Londonienne de 26 ans répond timidement et brièvement à nos questions. On a du mal à imaginer qu’en débarquant en 2019 avec un premier album sous le bras, l’auteure, compositrice et guitariste généra à l’époque, une véritable onde de choc dans le milieu de l’indie rock.

Miss Universe n'avait rien de triomphaliste ou conquérant, mais cette œuvre intime, intense et singulière, habitée par le rock alternatif des années 90, fut accueillie par un déluge de louanges. Souvent dure, la presse britannique se mit à vanter à l'unisson les mérites d'un "caméléon musical au talent extraordinaire", une "guitariste inventive" dont "le monde a plus que jamais besoin sur le plan musical et humain", une "voix tout simplement exceptionnelle".

Vivre pour écrire

Pur produit de la scène londonienne dans tout ce qu'elle a de pluriel, Nilüfer Yanya mêle pop, rock, jazz, trip hop, spoken word et beats électroniques, en saupoudrant l'ensemble d'une voix à la palette impressionnante. Le tout avec une humilité et une simplicité confondantes. "J'ai besoin d'écrire plus de morceaux", déclarait-elle encore il y a quelques années, après un premier passage sur une scène parisienne. "Oui, je m'en souviens très bien, c'était en 2018, nous explique-t-elle dans un sourire. C'était vrai à l'époque et c'est encore vrai aujourd'hui. L'écriture représente tout pour moi. Peut-être parce que je ne ressens pas le besoin de faire grand-chose d'autre au quotidien. Même si je dois reconnaître que le confinement n'a pas été très créatif."

En 2021, alors que tout le monde attend la suite de Miss Universe, Nilüfer Yanya publie Inside Out, qui compile quelques-unes de ses toutes premières compositions restées inédites. Mais la musicienne dispose d'une bonne excuse : l'intégralité des recettes sert à financer la structure créée par Nilüfer et sa sœur quelques années plus tôt pour fournir ateliers et instruments de musique aux enfants coincés dans des camps de réfugiés.

"Il ne s'agissait pas de musique, initialement. Ma sœur était travailleuse sociale. Un jour, en nous rendant dans un camp de réfugiés situé en Grèce, nous nous sommes rendu compte qu'énormément d'enfants restaient là, sans aucune activité, à rien faire si ce n'est traverser cette situation angoissante. Comme nous venons d'un milieu culturel et que beaucoup de nos amis sont musiciens, nous sommes retournées sur place en proposant un atelier de musique et toute une série d'instruments. Simplement pour qu'ils aient quelque chose à faire. Et nous y sommes retournées régulièrement depuis 2016."

Quand le Covid éclate, et qu’il devient difficile de se rendre en Grèce, les sœurs continuent à Londres. Puis, petit à petit, Nilüfer se remet à composer.

La famille ou rien

"Stabilize", le premier single de Painless**dont le clip vidéo fut diffusé il y a quelques semaines, traite du climat sociétal de ces dernières années. L'isolement, la solitude, la tristesse des grandes villes quand elles sont dépourvues d'activité. "Londres est essentiellement faite de béton et de constructions grises. Il n'y a aucune échappatoire, déplore-t-elle publiquement. Au quotidien, vous êtes la seule personne à même de vous sauver ou de vous laisser sombrer […] Personnellement, à chaque album, je vais creuser un peu plus loin. Pour Painless, je me suis donc davantage centrée sur moi-même, d'où ces thèmes et les textes souvent sombres."

Sa famille est pourtant omniprésente. Sa sœur est impliquée dans la vidéo, une autre dans la production "C'est toujours la même chose, quand vous faites les choses en famille, s'amuse-t-elle. Vous impliquez quelqu'un, et tous les autres vous demandent pourquoi pas eux (rires). Même mes parents ont fini par me poser la question, alors, finalement, tout le monde a fini par faire quelque chose d'une façon ou d'une autre."

Les textes sont durs, mais les harmonies entraînantes. "The Dealer" ouvre cette deuxième œuvre sur une rythmique rapide, portée par une voix grave et envoûtante. "L/R" change immédiatement de ton et ose la pop lo fi, avant que "Shameless" ne marque un retour aux claviers vintage, et "Stabilise" au rock faussement nerveux aux guitares rutilantes. Nilüfer Yanya n’est toujours pas conquérante, mais elle est plus que jamais singulière et séduisante.

En concert au Botanique, ce mercredi 30 mars