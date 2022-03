Bruxelles, haut lieu de la musique électronique en Europe

Hypercréatif avant la pandémie, le secteur de la nuit se relance. Symbole de la vitalité et de la diversité bruxelloise, le Listen Festival s’ouvre fin mars, et s’attaque, outre sa pléthorique programmation musicale, à la question du harcèlement, des drogues, des nuisances et des webradios devenues incontournables ces deux dernières années.