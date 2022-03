Stromae, les voix célestes et le ricochet

C'est dans le plus grand secret que Bruno Letort a travaillé durant de nombreuses semaines sur six morceaux de Multitude. Maintenant que le nouvel album de Stromae est sorti, le compositeur français n'est plus tenu de respecter la clause de confidentialité qu'il avait signée. Celui qui est aussi directeur du festival de musique contemporaine Ars Musica a même accepté de se prêter au jeu que lui suggérait La Libre : s'inspirer des "Leçons" que Stromae publie sur Youtube depuis plus de dix ans pour en proposer une version personnelle intitulée "Les leçons de Bruno".

Face caméra, Bruno Letort explique les compositions qu'il a imaginées et l'effet produit par la musique de l'Orchestre national de Belgique sur chacun des six titres de Multitude.

Dans la vidéo ci-dessus, il nous décrit le morceau Fils de joie.

--> Ce vendredi, Bruno Letort proposera l'analyse du morceau Riez.