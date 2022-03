Accueil Culture Musique & Festivals Alarcon et Preljocaj scellent le retour d’"Atys" Superbe production du mythique opéra de Lully. De quoi faire oublier Christie et Villégier ? ©D.R Nicolas Blanmont, envoyé spécial à Genève

Même si Atys était, de toutes les tragédies lyriques de Lully, la préférée de Louis XIV, cette réputation flatteuse n'a pas suffi à assurer la postérité de l'œuvre. Il fallut attendre le tricentenaire de la mort du compositeur en 1987 pour la voir exhumée, et la production dirigée alors par William Christie et mise en scène par Jean-Marie Villégier fut d'un tel faste et d'un tel niveau musical...