Les Ukrainiens DakhaBrakha : "Nous serions heureux d’être un groupe apolitique"

Début janvier, le quartet ukrainien DakhaBrakha lançait une tournée européenne, en passant entre autres par Londres, Prague et Oslo. Le 22 février, il faisait escale chez lui, à Zaporijia, dans le sud-est du pays. D’autres concerts étaient encore programmés quelques jours plus tard à Lviv et Vinnytsia. Mais ceux-ci n’ont évidemment pas eu lieu, tout comme la vingtaine de dates prévues dans les prochains mois aux États-Unis....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous