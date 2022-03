À la découverte de Bob Kaufman, l’invisible de la Beat Generation

À l’initiative du groupe Dalva, une immersion poétique et musicale dans une œuvre méconnue.

À l'invitation des Midis de la poésie, le groupe Dalva, duo créé en 2015 et à l'origine de l'album, propose ce 15 mars une immersion poétique et musicale dans l'univers de Bob Kaufman (1925-1986), l'unique auteur afro-américain affilié au courant de la Beat Generation. Depuis qu'ils se sont rencontrés et ont formé ...