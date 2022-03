L'emblématique Phil Collins est handicapé: "Je ne suis plus un homme complet"

Le batteur emblématique de Génénis confiait, il y a peu, à la BBC que sa pratique intensive de l'instrument à percussion lui avait causé des problèmes de santé à tel point qu'il n'arrivait plus à tenir ses baguettes en main. "Mes vertèbres ont écrasé ma moelle épinière à cause de la position dans laquelle je joue de la batterie", disait le chanteur de 71 ans. Actuellement en tournée avec Génésis, le Britannique se déplace avec une canne et chante assis à côté de son fils Nicholas qui le remplace à la batterie. Interrogé par Le Parisien, Phil Collins confie qu'il s'agit là de sa tournée d'adieu. " Je ne suis plus un homme complet. Ce n'est pas une question d'argent, je n'en ai plus besoin. Je veux juste m'arrêter pour sentir les roses. Pas littéralement, c'est une expression anglaise ( qui signifie apprécier les moments simples de la vie, NdlR)."