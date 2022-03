La participation de l'Ukraine confirmée à l'Eurovision: "Heureusement, ils pourront le faire"

Voici la chanson qui représentera la Belgique à l'Eurovision

Miss You, c'est le titre de Jérémie Makiese qui défendra nos couleurs au concours Eurovision de la chanson en mai prochain à Turin. Le dernier gagnant de The Voice Belgique a écrit et composé le morceau lui-même avec le coaching de BJ Scott. Un clip entre musique à la James Bond et univers hip hop/ pop à la Michael Jackson l'accompagne.