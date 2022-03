Remportez 10X2 places pour le showcase Fifty Session avec Sylvie Kreusch et Anna Majidson

Les Fifty Sessions sont de retour. Après des mois d'absence, les showcases gratuits exclusivement accessibles sur invitation retrouveront les travées sombres du C12 (Bruxelles) le mardi 29 mars.

Comme toujours, deux artistes "découverte" se partageront la scène : la française Anna Majidson, et la belge Sylvie Kreusch.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce vendredi 25 mars.

Ouverture des portes à 18h30, concerts à 19h30 et 20h30.

Anna Majidson