Voici le line-up du Pukkelpop, avec de grands noms

Les organisateurs du festival de Kiewit dans le Limbourg ont dévoilé lundi toute une série de noms. L'événement s'ouvrira le jeudi 18 août et se terminera le dimanche 21 août. Une "pre-night" est prévue le premier soir avec entre autres Coely, Stikstof et Sylvie Kreusch.

De grands noms sont déjà annoncés pour la soirée de vendredi avec Slipknot et Cypress Hill pour emmener le tout. Avant cela, le public aura vu défiler Goose, James Blake, Selah Sue, Soulwax, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Tamino et Romy.

Samedi, les festivaliers devraient se presser pour assister aux prestations de Tame Impala, Charlotte De Witte et Limp Bizkit. La scène sera occupée avant par Caribou, George Ezra, Jungle, Sean Paul, Underworld, Little Simz, Shame, Wet Leg et Yard Act.

Dimanche, les Britanniques d'Arctic Monkeys clôtureront les quatre jours de festival. Sont également attendus Bring Me The Horizon, Oscar and the Wolf, Bright Eyes, Badbadnotgood, Gabriels, Meau et King Gizzard & The Lizard Wizard.

Un ticket d'une journée revient à 115 euros alors qu'il faut débourser 245 euros pour accéder aux quatre jours. Les ventes débuteront jeudi à 13h00 en ligne.

La plupart des noms sont désormais connus à la suite de l'annonce de ce lundi.