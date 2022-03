Accueil Culture Musique & Festivals Kantorow parle de vie et de mort Un concert en solo du pianiste français Alexandre Kantorow est bien plus qu’un récital. ©BELGA Nicolas Blanmont

Il déboule sur la scène en chevalier des temps modernes, nonchalant et intrépide, sans hésiter, mais comme très légèrement étonné d'être là, attendu comme le nouveau messie par cette foule qui remplit le Studio 4 de Flagey. Chevalier noir - chemise ouverte, pantalon, chaussures - et non blanc, mais souriant, et éminemment romantique dans l'éclat de ses 24 ans. Il prend possession du piano, assis assez bas, penché sur le clavier...