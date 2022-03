Couleur Café 2022 : Sept nouveaux noms et un camping agrandi pour Couleur Café

Rema, Pongo, Blaiz Fayah et quatre autres artistes viennent s'ajouter à la programmation de Couleur Café, ont annoncé jeudi les organisateurs du festival de musique du monde qui se tiendra sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, les 24, 25 et 26 juin. Une nouvelle zone de camping a également été ajoutée.

Ces nouveaux artistes feront la part belle à la musique africaine avec l'afrobeat du nigérien Rema, le kuduro de Pongo et la dancehall de Blaiz Fayah. Zion Train et le DJ set de Stand High Patrol permettront aux festivaliers de faire le plein de dub alors Black Motion proposera de l'afro house. Le DJ bruxellois Lefto Early Birds cloturera la soirée du dimanche.



Ceux-ci viennent étoffer une affiche qui compte déjà Caballero & JeanJass, Youssou N'Dour, Lee Fields ou encore Zwangere Guy, entre autres.



Le camping, annoncé complet il y a quelques jours, a pu être agrandi pour permettre d'accueillir 1.000 festivaliers supplémentaires.



La programmation complète et les tickets sont disponibles sur le site www.couleurcafe.be. Il faudra dépenser 95 euros pour le ticket trois jours et 48 euros pour un ticket à la journée.