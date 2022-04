Askoy II, le voilier de Jacques Brel, bientôt définitivement classé

Le ministre N-VA souhaite depuis un moment que ce navire soit protégé. Un arrêté ministériel flamand de novembre dernier l’avait déjà placé sous protection à titre temporaire, en vue d’un classement définitif dans un second temps. L’Askoy II, dont la coque en acier fait 19 mètres de long, était dans les années 1960 et 70 un des fleurons de la flotte de plaisance belge. Il est un des plus imposants voiliers en acier construits en territoire belge (à Anvers) après la Seconde Guerre mondiale. Il a pris la mer en 1960, mais son histoire ne s’est mêlée que plus tard à celle du chanteur Jacques Brel.

C’est l’ingénieur-architecte anversois Hugo Van Kuyck qui avait commandé le bateau et en avait imaginé les lignes, dessinant les premières esquisses pour sa réalisation. Lui-même était une figure belge bien connue. Il a collaboré avec Victor Horta et a participé à la conception de nombreux édifices qui ont traversé les âges, à Bruxelles et à Anvers. Il faisait par exemple partie de l’équipe d’architectes qui a créé la Tour des Finances. On retrouve aussi sa patte dans l’ancien siège de la "Générale" (Société générale de Belgique), rue Royale, encore occupé par BNP Paribas Fortis. Hugo Van Kuyck est aussi un des cerveaux du débarquement allié en Normandie.

Il s’était séparé du voilier, qui porte le nom d’une île de Norvège, en 1974, peu avant sa mort (1975). Jacques Brel l’a acheté et l’a utilisé durant deux ans, voguant à son bord jusqu’aux îles Marquises, en Polynésie française, où il décide de s’installer.

L’Askoy II est quant à lui passé de mains en mains avant de s’ensabler sur une plage de Nouvelle-Zélande, où des passionnés belges de navigation et du chanteur, la famille Wittevrongel, l’ont découvert à l’état d’épave au début des années 2000. C’est cette famille, avec son ASBL Save Askoy II, qui a œuvré à récupérer le navire, le ramener en Belgique et le restaurer, en respectant en grande partie les plans initiaux et son aménagement précédent (il y a tout de même eu quelques ajouts et changements).

L’Askoy II devait être remis à l’eau en ce mois d’avril 2022, le 8 avril étant la date d’anniversaire du chanteur. Mais cette mise à l’eau a récemment été reportée, indique l’ASBL sur les réseaux sociaux.