"Mignon", étonnant alliage de l'intense et du superficiel Belle production à Liège de l'opéra de Thomas inspiré de Goethe. ©Berger/ORW Nicolas Blanmont

Inspiré des Années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe, le Mignon d'Ambroise Thomas n'avait jamais été donné à l'ORW. Le livret des célèbres Barbier et Carré peut se résumer assez simplement : deux femmes que tout oppose, l'une mystérieuse, introvertie et intense (Mignon) et l'autre garce, brillante et superficielle (Philine), autour desquelles gravitent des hommes intrigués, fascinés ou séduits. La force de Thomas est d'avoir traduit la personnalité de ces deux...