Accueil Culture Musique & Festivals Le "Maître et Marguerite", impossible opéra ? Résurrection imparfaite de l’adaptation lyrique du chef-d’œuvre de Boulgakov. Nicolas Blanmont, envoyé spécial à Cologne

Les grands monuments de la littérature sont-ils solubles dans l'opéra ? En 1989, l'Opéra de Paris avait osé une adaptation du mythique Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov. Nombre de fans du livre avaient trouvé alors l'opéra moins riche que le roman et donc réducteur, mais on peut dire la même chose de...