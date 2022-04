Accueil Culture Musique & Festivals Cinq événements à ne pas rater au Brussels Podcast Festival La troisième édition du festival se déroule tout le week-end à l’Atelier 210. Jacques Besnard

Etterbeek, lundi 4 avril, 16 h. L'Atelier 210 est quasi vide et ressemble à s'y méprendre à un appartement le lendemain d'une soirée tardive. En montant les escaliers de l'espace culturel, les effluves de houblon séché témoignent d'un week-end musical chargé. Autour de la table et derrière leur PC, Camille Loiseau et Morgan Liesenhoff sont pourtant bel et bien concentrées au...