Max Cooper, le Jackson Pollock de la musique électronique

"Ce dont on ne peut parler, il faut le taire", écrivait le philosophe et mathématicien autrichien Ludwig Wittgenstein en 1922 dans son Tractatus logico-philosophicus. Incompréhensible à première vue, ce traité aborde une question remontant aux fondements mêmes de la philosophie : le rôle limité des mots dans notre rapport au monde et à l'humanité.

"Cette question me touche depuis toujours, parce que j'ai beaucoup de mal à communiquer verbalement ce que je ressens", commente l'artiste nord-irlandais Max Cooper, qui s'est emparé du sujet et inspiré de l'œuvre de Wittgenstein dans sa dernière création audiovisuelle. "Comment décrire l'expérience que l'on vit en tant qu'être humain ? Rendre avec justesse ce que l'on éprouve émotionnellement ? Capturer l'intensité de notre activité mentale et intellectuelle ?"

"Je suis très à l'aise avec le langage technique pour communiquer des éléments mesurables et objectifs", poursuit Cooper, docteur en biologie computationnelle, passé à temps plein à la production de musique électronique en 2010. "Mais, lorsqu'il s'agit des émotions, je suis convaincu que la musique constitue un bien meilleur vecteur de communication que les mots. Les sons et les images ne sont autre que des instantanés, des témoins de notre état d'esprit à un moment donné."

Au centre, le réseau

Chacun des six albums de l'artiste électronique s'inscrit dans cette logique. Tous ont été conçus comme une expérience sensorielle doublée d'un volet visuel à vivre absolument en live pour s'en imprégner totalement. Pour illustrer certains morceaux du petit dernier, baptisé fort à propos Unspoken Words (sorti le 25 mars, en concert ce vendredi 15 avril au Trix), Max Cooper a poussé sa démarche un cran plus loin, en demandant à l'ingénieur informatique néerlandais Xander Steenbrugge de créer un programme capable de convertir directement les mots de Ludwig Wittgenstein en images animées.

Chacun des treize morceaux de l’album possède sa propre vidéo adaptée, treize créations audiovisuelles sur mesure, obsédées par l’idée de communiquer ce que le langage ne peut exprimer.

L’obsession de la reproduction

En bon scientifique brillant et névrosé, Max Cooper est introspectif, discret, à peine visible sur scène, où il propose des shows visuellement époustouflants, trahissant son passé. "On retrouve toujours la même trame narrative à l'écran", reconnaît-il. "L'émergence de la vie, la reproduction, la croissance de toute forme de vie pour former des systèmes complexes. Mon doctorat portait sur l'évolution des réseaux génétiques, et mon travail consistait à modéliser l'évolution de petits réseaux de gènes sur des millions d'années pour former différents modèles et structures au sein d'une cellule. In fine, l'évolution, l'intelligence artificielle, le fonctionnement de notre cerveau suivent tous le même processus : l'assemblage d'un réseau qui détermine tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons."

Sa musique, aussi, est conçue comme une mosaïque destinée à soutenir les images. Ou l’inverse, on ne sait plus très bien tant le concert est immersif. Le son, le rythme, la puissance de chaque note et les animations cherchent à créer une réaction, un point d’impact émotionnel dont le résultat est vivement déconseillé aux épileptiques.

"Une représentation de Blue Poles de Jackson Pollock est affichée dans mon studio", nous explique Max Cooper. "L'un de mes objectifs a toujours été le suivant : comment faire de la musique qui ressemble à ce tableau ?"

Comme la plupart des gens, il vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver tout nu devant une assemblée de visages moqueurs avant de vous réveiller en sueur. Max fait sensiblement le même cauchemar que vous… à sa façon. "Je fais un mauvais rêve récurent. Je suis sur scène, face à une salle comble, mais lorsque je branche mes machines et manipule mes boutons, ils sortent systématiquement les mauvais sons. La musique devient totalement incontrôlable et l'audience se met en colère." Pas de panique, ce n'était qu'un rêve.