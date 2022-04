Accueil Culture Musique & Festivals Kae Tempest : "Quand je me rends au travail, je prends mon âme avec moi, pas mon corps" Il y a deux ans, l’une des figures majeures du spoken word anglo-saxon faisait tomber la lettre "t" à son nom. Kate devenait Kae après avoir annoncé sa non-binarité. Kae Tempest ne se sent ni homme ni femme, ni elle ni lui. Son pronom sera dorénavant neutre : "iel". Louise Hermant



The Line Is a Curve , son quatrième album, est le premier publié depuis ce coming out. L'artiste originaire du sud de Londres s'y dévoile davantage. Il n'est plus question de se cacher derrière des personnages ou de s'étendre dans un long monologue. Le disque évoque la recherche d'équilibre,...