Orelsan avait une bonne raison de s'inviter au carnaval étudiant de Caen

Après deux ans d'absence, le carnaval étudiant de Caen (Normandie) a fait son grand retour, le 7 avril dernier. En plus d'avoir enregistré un record de participation - avec 34.000 participants -, l'événement a eu le privilège de recevoir la visite surprise d'Orelsan. Le rappeur n'était en effet pas prévu au programme, mais il est apparu au milieu de l'après-midi dans un des chars... avant de se mêler à la foule.

Si le chanteur a choisi de rendre visite aux jeunes, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, le carnaval de Caen est l'un des plus grands événements étudiants d'Europe. Originaire de Caen, et ancien étudiant lui-même, on peut imaginer qu'y participer rappelle de bons souvenirs au rappeur. Il n'est d'ailleurs jamais le dernier à faire la promotion de sa ville. Deuxièmement, Orelsan avait une idée bien en tête au moment de faire son apparition : enregistrer des images pour son clip "Du propre". Le chanteur souhaite en effet intégrer plusieurs séquences tournées dans sa ville natale. En novembre 2021, il s'était déjà rendu dans le stade Michel d'Ornano pour donner le coup d'envoi du match de Ligue 2 entre le SM Caen et le Paris FC. Il avait profité de l'occasion pour tourner quelques images destinées au même clip. Cela explique d'ailleurs pourquoi Orelsan est apparu au carnaval avec un maillot de foot sur le dos...

Les étudiants les plus chanceux auront peut-être le loisir de s'apercevoir dans le clip du chanteur. Pour l'instant, la date de sortie du clip n'est toutefois pas connue.