L'affiche du festival "Rock Werchter Encore" complète

Il sera suivi de Intergalactic Lovers, Foals et The Kid LAROI, avant que Florence + The Machine ne clôture le spectacle. La scène "The Barn" verra, elle, passer AG Club, Sylvie Kreusch, Sky Ferreira, Mitski et The Specials.

"Rock Werchter Encore" est un festival unique d'un jour organisé par Live Nation, qui s'occupe également de TW Classic, Werchter Boutique et du festival de quatre jours Rock Werchter. Cette journée a été ajoutée afin de célébrer le retour d'un "été normal", après deux étés marqués par l'annulation des festivals en raison de la pandémie.