Et Hintjens… créa Arno: retour sur la vie du chanteur belge

Disparu ce samedi 23 avril, Arno Hintjens aura été, d’un bout à l’autre, l’acteur de sa propre vie. La liberté qu’il chérissait tant, il l’a sentie gravement menacée, et en broyait du noir. Fidèle à lui-même et à son public, il était un grand interprète doté d’une voix pas possible.