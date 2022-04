Décès d'Arno : un registre de condoléances également à l'AB

Les bons mots d’Arno, roi de la punchline surréaliste

Aussi loin que l’on remonte, Arno a toujours fait de l’humour son arme favorite après la musique. On ne se refait pas quand à la fin des années 70, on écrit une chanson qui a pour titre “Je vous aime comme un chou à la crème” (Tjens Couter)... Ou encore cetta firmation qui ne manque de surréalisme à la belge: “La Belgique n’existe pas. Je le sais, j’y habite !” Petit pot-pourri de ses bons et autres punchlines...