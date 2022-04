Accueil Culture Musique & Festivals Fafchamps en frac joue de l’air organ "Here’s the Woman !", 2e volet du triptyque "Is this the end ?" à La Monnaie. Nicolas Blanmont

En septembre 2020, Patrick Davin disparaissait brutalement pendant les répétitions de Dead Little Girl, le premier épisode de Is this the end ? Logiquement, Here's the Woman !, le deuxième volume du triptyque de Jean-Luc Fafchamps et Éric Brucher (qui s'est donné du 21 au 24 avril) est dédié à la mémoire du chef belge et Ouri Bronchti, son ancien...