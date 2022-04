Quand Stromae rend hommage à Arno sur la scène de Coachella (VIDEO)

En février dernier, Stromae avait créé la surprise en montant sur la scène de l'AB pour rejoindre Arno et interpréter ensemble Putain, putain, c'est vachement bien! ( ils l'avaient déjà fait lors des Victoires de la musique 2012) . Ce samedi 23 avril, après y avoir déjà performé samedi dernier, Stromae retrouvait le public du mythique festival Coachella, dans le désert californien.

Une performance marquée par un geste touchant du chanteur en toute fin de concert. Le maestro a en effet tenu à rendre hommage à Arno, décédé dans la journée. " Je voulais seulement dédier ce concert à un artiste que j'aime, annonce-t-il en anglais au moment de saluer la foule et de repartir . Il est décédé aujourd'hui, un artiste belge. Et je voulais juste dédicacer ce concert à Arno. S'il vous plaît, faites du bruit pour lui. Coachella, merci ! " Même si la majorité des spectateurs ne devaient pas connaître Arno, le public s'est exécuté et le show a ainsi pris fin sur une belle note d'hommage au rockeur belge. Et à qui Stromae avait aussi rendu hommage sur ses réseaux sociaux juste avant le show. "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris que tu étais parti Tonton ! Toutes mes condoléances à la famille", a-t-il écrit, en légende d'une photo, en noir et blanc d'Arno.

Une dédicace aussi à Kody

En tournage en Californie depuis quelques jours avec Pablo Andres, l'humoriste Kody a assisté au concert de Stromae à Coachella. Durant le show, le chanteur a cité le nom du comédien du Grand Cactus dans une de ses chansons. Au milieu d'une foule dansante, Kody a filmé ce moment en story sur son Instagram . " Merci pour la dédicace en plein Coachella. Ça fait plaisir ".