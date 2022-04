Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Après ses 4 Bercy remplis en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, le rappeur dégaine des dates en province et chez nous pour venir présenter l'album QALF.

Damso part en tournée et fera étape à Bruxelles

Damso est un malin, pour qui en douterait encore. "Malheureusement, il n'y aura plus d'autre Bercy. J'espère néanmoins que tout le monde aura sa place cette fois-ci", avait-il posté sur Instagram après avoir vendu les dernières places de ses concerts programmés du 14 au 17 décembre dans l'Accord Arena (ex-Bercy) de Paris. Les places pour ces dates s'étaient arrachées en une poignée de minutes à chaque mise en vente.

C'est vrai, il n'y a pas de Bercy supplémentaire en vue pour le rappeur belgo-congolais. En revanche, il a dégainé une tournée. L'annonce a été faite sur son compte Twitter et sa page Instagram : "Je pars en tournée dans toute la France, Spotify vous en dira plus demain", à savoir ce mercredi.

Selon nos informations et celles publiées par le site https://hey-alex.fr/, ce sont 15 dates qui sont programmées dans l'Hexagone. La tournée débutera le 28 octobre au Galaxie d'Amnéville, ce qui n'est pas loin de la Belgique pour ceux qui habitent dans la province de Luxembourg. Parmi les autres dates, deux sont également proches de chez nous : Reims le 23 novembre et Lille le 9 décembre.

Bruxelles avant Paris

S’ajoute à cela une date à Genève, en Suisse, le 11 novembre. Et surtout un Palais 12 de Bruxelles le 10 décembre, juste avant les 4 concerts parisiens. Soit un total de 19 scènes.

La mise en vente des tickets commencera le jeudi 28 avril à midi. Vu l’engouement pour Bercy, il faudra être rapide, il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde.

Détail important : Damso propose des tickets à un prix abordable. Pour l’Accord Arnea, à Paris, la fosse était à 42,50 euros et le Carré d’Or à “seulement” 89 euros. Pour les concerts en province, la fosse sera à 43 euros, l’accès Fosse Early à 49 euros et la catégorie 1 à 63 euros. Pour un artiste du calibre du rappeur, c’est très raisonnable. On ne reviendra pas sur les prix pratiqués par les Rolling Stones pour leur venue au Stade Roi Baudouin cet été, pour ne citer que cet exemple.

Le site pour acheter les tickets est accessible ici.