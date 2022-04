Le musicien allemand Klaus Schulze, figure du Krautrock et pionnier de l'électro, est décédé à l'âge de 74 ans

Klaus Schulze, figure de proue du krautrock, la musique électronique allemande, est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé mercredi sa famille sur Facebook. La cause exacte du décès n'a pas été révélée.

"C'est avec une profonde tristesse que nous devons vous informer que Klaus nous a quitté hier à l'âge de 74 ans, après une longue maladie mais encore de manière soudaine et inattendue" a déclaré sa famille. "Il laisse derrière lui non seulement un merveilleux héritage musical, mais aussi une femme, deux fils et quatre petits-enfants".

Multi-instrumentiste, mais surtout virtuose des synthétiseurs, Klaus Schulze a été membre fondateur du groupe de rock électronique Ash Ra Temple et a joué un temps avec Tangerine Dream avant de se lancer dans une carrière solo. Cela a donné lieu à plus de 40 albums.

Les cartes de visite comprennent "Irrlicht" (1972), Moondawn (1976), Dune (1979), Dreams (1986), Miditerranean Pads (1990) et le double album "In Blue" (1995).