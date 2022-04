Roméo Elvis va bientôt sortir son nouvel album

Avec Tout peut arriver, le rappeur belge signe son retour au devant de la scène. Absent des magasins de disques depuis 2019 et la sortie de son dernier album, Roméo Elvis a annoncé la sortie de son nouvel album le 27 mai prochain. Il est également disponible en pré-commande dès aujourd'hui.

Sur Instagram, il s'est adressé à ses fans. "Trois ans après l'expérience Chocolat, j'avais envie de présenter quelque chose de différent. Pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé sur la composition […] et j'ai produit beaucoup de morceaux pour cet album", note-t-il. "Je ne savais pas du tout où j'allais, j'ai jeté énormément de morceaux (vraiment énormément. c'est du masochisme à ce niveau là), j'ai réécrit, recomposé, pour me rapprocher le plus possible de ce qui me faisait vibrer et après deux années de travail je suis enfin prêt à vous faire écouter ça."

Depuis les accusations le visant dans l'initiative #balancetonrappeur, l'homme s'était mis en retrait. Il s'était excusé après avoir été accusé d’agression sexuelle par une internaute en septembre 2020.