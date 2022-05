Toro Y Moi, l’influenceur musical de la décennie

"Je le dis à tout le monde, ce disque est pour les vieux !", plaisante Chaz Bear, connu des artistes et du public depuis douze ans sous le nom de Toro Y Moi. Producteur réputé, musicien dévoué, l'homme de San Francisco revient déjà avec un septième album studio baptisé Mahal ★★★. Treize titres mêlant le rock psychédélique des années 70 au grunge des années 90, enrichi d'une bonne dose de funk et un soupçon d'électro. Plus rétro qu'à son habitude, l'artiste...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous