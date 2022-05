Gagnez (facilement) 2x2 places pour les concerts de Larry et Kalash Criminel aux Nuits Botanique

Pour fêter ça, nous vous offrons2X2 places pour la soirée Larry, Kalash Criminel et 13Mini qui aura lieu ce samedi 14 mai !

Larry

21 ans à peine, le rappeur de l'Est a réussi son arrivée fracassante dans le rap français grâce à une mixtape et une flopée de succès. Sa recette ? Détermination, flow et gimmicks imparables, gestuelle et attitude dans ses clips survitaminés ! Larry enchaîne les millions de vues et les certifications sur son premier projet "Cité Blanche" sorti en 2020. Aujourd'hui, Larry sort un premier album qu'il nomme "Petit Prince". A découvrir sur scène début 2022. Une des têtes d’affiche de la scène rap qui enjaille et secoue en même temps.

Kalash Criminel

Amira Kiziamina aka Kalash Criminel est l’un des rappeurs les plus emblématiques de la très bouillonnante scène sevranaise et l’une des figures incontournables du rap français. Avec 3 albums au compteur, des collaborations avec Damso, Nekfeu, Jul ou encore Niska et un album commun avec Kaaris, Kalash Criminel est, comme il le dit, « en train de construire un empire à la Shawn Carter ». A tous les fans de rap, à tous les shooters, rendez-vous au Chapiteau des Nuits !