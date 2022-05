Accueil Culture Musique & Festivals Cet été, ça va saigner ! Découvrez notre agenda des festivals Après deux ans de privations, des centaines de milliers d’amateurs de concerts s’apprêtent à déferler sur les plaines du pays. On les dit ivres de musique, plus ouverts que jamais aux festivités. ©D.R. Valentin Dauchot



Où les festivaliers vont-ils aller dépenser leurs deniers ? Et qui va en profiter ? À quelques semaines de la reprise de la saison estivale, voilà les deux grandes questions qui agitent le monde de la musique. Après deux ans de privation, des centaines de milliers d’amateurs de concerts s’apprêtent à déferler sur les plaines du pays. On les dit ivres de musique, plus ouverts que jamais aux festivités. C’est sans doute vrai, mais leur portefeuille reste néanmoins limité. "Le public" ne pourra pas s’offrir toutes les...