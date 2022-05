Rammstein, Billie Eilish, les Stones... l'été en douze concerts événements

Outre les festivals, des dizaines d’artistes majeurs animeront les stades et les salles durant l’été. Petit passage en revue non-exhaustif des grands noms annoncés.

Tool

C'est un monstre, l'un des meilleurs concerts donnés lors de la dernière édition de Rock Werchter. Trois ans après sa sortie, le quartet de métal industriel originaire de Los Angeles peut enfin défendre l'excellent Fear Innoculum face à une salle comble. Ce sera au Sportpaleis ce vendredi 13 mai. Occasion rare, compte tenu de la faible productivité du groupe, de s'abandonner à leur univers sombre, intense et visuellement surpuissant.

Eric Clapton

Dix ans, une décennie entière qu'Eric Clapton ne s'était plus produit en Belgique. Beaucoup trop pour les fans, et pour Eric lui-même, affaibli par des douleurs chroniques et une maladie neurologique qui touche ses mains depuis plusieurs années. En plein Covid "Slow Hand" a en outre mal vécu la double dose du vaccin AstraZeneca qui lui a été injectée. De quoi rendre totalement antivax l'un des guitaristes les plus marquants de sa génération, qui se produira bel et bien sur la scène du Sportpaleis le dimanche 12 juin.

Alicia Keys

Pour la première fois en sept ans, Alicia Keys reprend une grande tournée mondiale à l'occasion de la sortie de son huitième album, Keys, sorti fin 2021. La grande voix du R&B en profitera également pour remettre en lumière son précédent album, Alicia, paru un an auparavant. La New-Yorkaise sera de passage à Anvers le mercredi 15 juin pour reparcourir ses classiques ("No One","Girl Is On Fire") et replonger le public dans ses racines jazz et blues.

Olivia Rodrigo

Sa première chanson a fait l'effet d'une déflagration dans le monde musical. "Drivers License" a explosé tous les records d'écoute et trusté les charts américains de longues semaines. La Californienne de 19 ans s'est imposée comme la nouvelle sensation pop à une vitesse fulgurante avec son album, Sour, plébiscité autant par la critique que le public. Il ne faudra donc pas manquer sa première date en Belgique, le 19 juin, à Forest National.

Billie Eilish

À tout juste 20 ans, Billie Eilish ne cesse de conquérir le monde. Depuis la sortie de l'excellent When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? (2019), l'Américaine est devenue la voix de toute une génération. Un statut qu'elle confirme avec son dernier opus, Happier Than Ever, publié l'année dernière. Elle fera étape au Sportpaleis d'Anvers le 28 juin. Sur scène, elle sera accompagnée de son frère Finneas O'Connell, avec qui elle produit et compose l'entièreté de sa musique.

Harry Styles

Échappé du boys band à succès One Direction, le chanteur britannique a su imposer son propre univers au fil de ses albums avec son esthétique rétro, sa pop raffinée et ses influences rock. L'artiste de 28 ans vient de dévoiler "As It Was", premier extrait de son très attendu nouvel album, Harry's House, prévu pour fin mai. Il viendra le défendre à Anvers le 8 juillet.

The Rolling Stones

Dieu que ce concert a fait du bruit. Pas parce que les Stones ne sont plus venus à Bruxelles depuis le double concert donné à Forest National en 1976, faisant de ce passage au Stade Roi Baudouin le 1 1 juillet prochain un moment historique ; ni parce que ce sera l'un des premiers concerts donné par Mick, Keith et Ronnie depuis la mort de Charlie Watts l'été dernier ; mais parce que le prix des places (de 149 € à 489 €) est hallucinant. Reste que sur le plan du rock'n'roll, assister à ce qui ressemble bien à l'un des derniers concerts des Stones reste un événement majeur.

Jack White

Gros été pour Jack White : le fondateur des White Stripes revient en forme avec deux albums Fear Of The Dawn, sorti le 8 avril dernier, et Entering Heaven Alive, annoncé pour le 22 juillet, soit une semaine jour pour jour avant la venue du dernier "guitar hero" à Forest National. Cerise sur le gâteau, selon la setlist de sa tournée américaine, Jack joue nettement plus de morceaux des White Stripes durant ses shows que lors de ses précédentes apparitions en solo, dont le bijou "Ball and Biscuit".

Ed Sheeran

Accusé de plagiat pour l'un de ses plus grands tubes, le Britannique sort enfin la tête de l'eau après avoir remporté son procès début avril. Ces histoires derrière lui, il peut désormais se concentrer sur son "+ - - = ÷ x Tour" (prononcez The Mathematics Tour). Il viendra défendre son dernier disque, =, dont sont extraits les titres "Shivers" et "Bad Habits" à Bruxelles, au Stade Roi Baudouin. Les tickets pour le 22 juillet, se sont arrachés en moins de deux heures. Une seconde date, le 23, a été ajoutée.

Rammstein

Les deux concerts d'Ostende ont affiché complet en moins de quinze minutes. Leur dernière tournée s'est déroulée à guichets fermés et celle qui suivra en 2023 devrait connaître le même sort. Les dix ans qui se sont écoulés entre Liebe Ist Für Alle Da (2009) et Rammstein (2019) ont donc littéralement décuplé l'aura du groupe de métal allemand, devenu absolument incontournable sur scène. Zeit, sorti la semaine dernière, ne fait que confirmer la bonne forme de la bande, qui célébrera tout ça dans les flammes et la suie à Ostende les 3 et 4 août prochains.

Coldplay

Quatre Stades Roi Baudouin en cinq jours (5-9 août). Jamais un groupe n'avait réalisé un tel exploit. Vingt ans après la sortie de A Rush Of Blood To The Head, Coldplay reste LE groupe rassembleur par excellence. Préparez-vous à un déluge de confettis et de refrains chantés en chœur.

Rage Against The Machine

Aucune date belge n'avait initialement été annoncée pour le grand retour de Rage Against The Machine, mais un show anversois vient tout juste d'être confirmé le 1er septembre, soit deux jours après la venue de Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commeford à Paris. Onze ans après sa dernière apparition au Sportpaleis, Rage viendra à nouveau déchaîner les amateurs de hardcore avec "Bullet In The Head", "Bulls On Parade" et "Killing In The Name". Un immanquable.