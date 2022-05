Accueil Culture Musique & Festivals Heureuses retrouvailles avec le violoncelle au Concours Reine Élisabeth Naturel, élan, maîtrise : Stéphanie Huang illumine la première soirée. D’autres aussi. ©BELGA Martine D. Mergeay

Après deux années difficiles, l'une sans concours, l'autre solitaire et masquée (pour faire bref), le retour à Flagey, l'installation du jury, la présence de la Reine, les prouesses linguistiques de Stéphanie Corten, les entrées et sorties des candidats et de leurs accompagnateurs - puisqu'ils sont deux, un violoncelliste et un pianiste -, bref, le rituel débonnaire du Concours Reine Élisabeth a repris cours ce lundi 9 mai à 15 h. Pour ce premier tour, 66 candidats sont attendus. Le programme est exigeant pour les musiciens, chatoyant et accessible pour les auditeurs : une sonate (avec accompagnement de violoncelle) de Boccherini, le Grave de la première sonate pour violoncelle d'Eugène Ysaÿe, et une pièce...

