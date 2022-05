Accueil Culture Musique & Festivals Rencontres, diversité, féminisation : Bozar Music présente sa programmation 2022-2023 Entouré de ses coéquipiers, le directeur Jérôme Giersé a présenté la nouvelle saison. ©David Bazemore Photo Martine D. Mergeay

Come, take part and dream , titre la brochure-programme 2022-2023, avec la photo éloquente de deux musiciens (Osman Murat et Antonis Antoniou) se donnant l'accolade. C'est le fil rouge d'une saison aux accents neufs, justement marqués par les bouleversements qui ont récemment secoué le monde. Nommé au plus fort de la tempête covidienne, Jérôme Giersé se présentait...