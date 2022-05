Backstreet Boys est de retour: un concert est prévu en Belgique

Backstreet’s back, all right ! 29 ans après leur création en 1993, les Backstreet Boys sont de retour ! En effet, le groupe a annoncé avec fracas une série de concerts en Europe. Et bonne nouvelle pour les fans belges : une date est prévue au Sportpaleis d’Anvers.

Le concert aura lieu le jeudi 10 novembre prochain. En revanche, cette représentation ne sera pas gratuite. En effet, le prix des places oscillera entre 56 et 151 euros. Elles seront en vente à partir du 13 mai à 10h du matin. Voilà le prix pour voir Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough et A. J. McLean revenir avec les tubes qui ont enchanté une partie de la jeunesse de leurs fans.