Le chanteur Carolo Robert Cogoi qui avait représenté la Belgique à l'Eurovision est décédé

Le chanteur belge, d'origine yougoslave, Robert Cogoi (de son vrai nom Mirco Kogoj) est décédé ce dimanche. Né en 1939 à Chatelet dans la région de Charleroi, il avait représenté la Belgique au concours de l'Eurovision en 1964 à Copenhague. Il s'était classé à la dixième position du concours parmi les 16 participants avec la chanson "Près de ma rivière", un morceau qui était devenu disque d'or en Belgique.

Très religieux, il avait rencontré le succès au Québec avec ses chansons "L'église", " Pas une place pour me garer ", " Je m'sens très seul ". Dans les années 70, il enchîine les tournése et sort plusieurs singles et albums. En 1991, Robert Cogoi fait son come-back avec le morceau "Medley 60". Enfin, en 2014 il est fait Officier de l'Ordre de la Couronne par la Ministre Fadila Laanan.