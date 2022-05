Accueil Culture Musique & Festivals Stéphanie Huang, la carte belge au Reine Elisabeth : la liste des 24 demi-finalistes Les violoncellistes de 20 ans ont la cote. Le pourcentage de femmes augmente au second tour. Stéphanie Huang, l’unique candidate belge, franchit le cap ! Martine D. Mergeay

Était-ce le signe d’âpres discussions ou simplement le temps mis à faire les comptes, toujours est-il que la proclamation des vingt-quatre demi-finalistes eut lieu vers minuit et demi, dans la nuit de samedi à dimanche, entraînant prévisiblement son lot d’euphorie et de déception. L’élimination de quarante-deux jeunes artistes sur les soixante-six qui s’étaient présentés semblait d’autant plus...