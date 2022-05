OLT Rivierenhof : Cat Power, Kurt Vile, Elvis Costello et des dizaines d'autres, en pleine nature

Trois festivals de qualité ont lieu les 26, 27 et 28 mai avec des programmations aux antipodes. OLT (Anvers) et CORE (Bruxelles) se déroulent tous deux dans un cadre magnifique. Le Brussels Jazz Week-end offre gratuitement une abondance de jazz aux Bruxellois.

C’est une oasis, un petit coin de paradis coincé entre une nationale, deux autoroutes et un ring. “Een mooi stukje natuur” précise le site web de la Province d’Anvers, qui héberge les magnifiques 135 hectares du domaine du Rivierenhof. Un grand parc en somme, qui abrite quelques jolis bâtiments, une rivière, trois étangs, et surtout, un amphithéâtre à ciel ouvert, qui accueille depuis près de vingt ans un festival d’un genre particulier.

“Lors de sa création, le OLT Rivierenhof proposait essentiellement des concerts pour enfants et jeunes adultes” nous explique Jana Tricot, qui co-programme le festival. “Des artistes comme K3 ou comme on en verrait à Tien om te zien (programme télévisé de variété flamand merveilleusement kitsch). Puis, il y a dix ans, les choses ont changé. La Ville a fait venir de nouveaux programmateurs et nous avons commencé à inviter des artistes internationaux”.

Portishead, Cat Power, Elvis Costello

Le 17 juillet 2012, alors que le groupe n’a plus donné de nouvelles depuis des années, Portishead prend tout le monde de court en se produisant dans ledit amphithéâtre, devant 2000 personnes détentrices d’un billet à 39 euros, du jamais vu. “On travaille avec les gens de chez Democrazy” nous explique Jana Tricot “le genre de personne qui a fait jouer Nirvana à Gand devant 200 personnes (rires). C’est eux aussi, le coup de Portishead”. Cette année encore, le line up nous décroche la mâchoire : du 25 mai au 10 septembre, Sharon Van Etten, DJ Shadow, Beth Hart, Brian Wilson, Arooj Aftab, Cat Power, Elvis Costello, John Cale, Steve Vai, Ty Segall, Earl Sweatshirt et bien d’autres passeront par le parc.

Calme et local

Chaque soirée, son artiste et son ambiance, ce qui fait de OLT “le plus long festival de l’été” sans en être un réellement. “OLT dépend de la Ville d’Anvers” détaille la programmatrice. “Nous sommes subsidiés, ce qui nous permet de vendre des billets à un prix accessible (de 20€ à 55€ et beaucoup de concerts gratuits, NdlR) et nous impose un certain nombre de lignes de conduite, notamment le fait de proposer un festival pour tous : les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, la communauté LGBTQ +, les personnes de couleur,… D’où la grande diversité des artistes annoncés”. Cet été, deux micro festivals internes font, en outre, leur apparition : Whisper (27-28 août) qui joue à fond la carte de l’intime (The Weather Station, Anna B. Savage, Penguin Cafe…) et UNWIND, qui lancera officiellement l’été OLT ces 25 et 26 mai. “UNWIND, c’est l’ode au calme, l’apaisement, la lenteur” précise Jana Tricot. Gabriel Rios, Naima Joris, Villagers, Alfa Mist, Neue Grafik Ensemble se chargent de la musique. Vin nature, bières locales et “soul food” complètent le tout.