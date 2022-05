La DJ russe Nina Kraviz est-elle la bienvenue au festival bruxellois Core ? La réponse des organisateurs, le mutisme de Close

Ce vendredi débute le Core Festival dans le Parc d'Osseghem, à Bruxelles. Sur la line-up de ce tout nouveau concept - fruit d'une fusion entre Tomorrowland et Rock Werchter - figurent notamment la Belge Lous and The Yakuza, le rappeur américain Action Bronson ou encore le célèbre producteur allemand Paul Kalkbrenner. Mais un nom à l'affiche retient aussi l'attention: celui de la DJ russe Nina Kraviz, véritable référence sur la scène électro contemporaine.

L'artiste, programmée samedi de 16h à 17h30, s'est en effet récemment retrouvée sous le feu des critiques pour ses positions jugées "pro-russes". Plusieurs publications de la DJ sur les réseaux sociaux sont remontées à la surface, notamment une photo de l'artiste posant à côté d'une affiche en carton de Vladimir Poutine, lors du festival Coachella en 2014.



La productrice a également été critiquée pour son manque de réaction depuis le début du conflit en Ukraine, fin février. Son mutisme relatif et son absence de condamnation des actes commis par les troupes russes ont été décriés, poussant même certains festivals à annuler sa venue.

Les festivals Movement, à Detroit (Etats-Unis), The Crave à La Haye (Pays-Bas) et PollerWiesen en Allemagne ont ainsi tous trois déprogrammé Nina Kraviz, généralement à la suite de pressions exercées par différentes associations pro-ukrainiennes, qui, à l'instar de leur président Volodomyr Zelensky, appellent au boycott de tous les artistes russes.

Les organisateurs bottent en touche

Faut-il dès lors également annuler la venue de Nina Kraviz au Core Festival, en signe de soutien au peuple ukrainien? Interrogés à ce sujet par nos confrères de l'Echo, les organisateurs de l'évènement jouent la carte de la "dissociation de l'oeuvre et de l'artiste". "Nous programmons les artistes en fonction de leur talent musical, et non en fonction de leur identité ou de leur genre", justifie le festival. "Nous pensons que Nina Kraviz est une grande artiste à avoir dans notre programmation", poursuivent les organisateurs, qui invitent à contacter directement les manageurs de l'artiste pour obtenir davantage d'informations sur son positionnement politique.

De son côté, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), qui a permis l'organisation du Core Festival, préfère ne pas se positionner sur le dossier. Contacté par La Libre, le cabinet du bourgmestre socialiste s'est en effet refusé à tout commentaire. Depuis le début du conflit, Philippe Close a pourtant vigoureusement condamné les atrocités commises par Vladimir Poutine et s'est même rendu à Kiev début mai pour manifester son soutien au peuple ukrainien. “En tant que bourgmestre de la capitale européenne, c’est symbolique de témoigner”, avait-il notamment déclaré lors de son déplacement.