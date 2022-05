Andy Fletcher, co-fondateur du groupe Depeche Mode, est décédé ce 26 mai à l'âge de 60 ans. Le groupe a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux sans préciser les causes de son décès.

Claviériste, bassiste et choriste, Andy Fletcher avait co-fondé Depeche Mode en 1980. Au total, il aura joué sur 14 albums et aura participé aux tournées du groupe jusqu'en 2018. En 2020, il avait été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec les autres membres du groupe.

Il était marié à Grainne Mullen depuis le 16 janvier 1993 avec qui il avait eu deux enfants: Megan (24 ans) et Joseph (27 ans).